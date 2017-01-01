Установлен организатор акции под зданием НАБУ

Столичные полицейские установили личность мужчины, который организовал акцию, во время которой вход в НАБУ облили животной кровью. Организатору грозит штраф.

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12 марта полицейским поступил вызов о том, что к зданию Национального антикоррупционного бюро Украины в Соломенском районе Киева пришли неизвестные и начали бросать яйца, оставлять наклейки на фасаде и обливать здание животной кровью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские и сотрудники отдела превенции прибыли на вызов и им удалось установить личность мужчины, который является инициатором акции.

Так как органы местной власти заранее не были проинформированы о проведении данного мероприятия, то “на мужчину будут составлены административные материалы за нарушение порядка и организации и проведения сборов...“, - говорится в сообщении.

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Предусмотрена статья 185-1 Кодекса Украины по административным нарушениям (нарушение порядка организации и проведения сборов, митингов, уличных шествий и демонстраций). Она подразумевает уплату штрафа в размере от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, позже выяснилось, что участниками акции были члены националистической организации “Традиция и порядок“, а причиной послужило журналистское расследование о хищении в оборонной сфере.