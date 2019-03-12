Источник слива информации о хищениях в оборонке ищут с полиграфом

По словам генпрокурора Юрия Луценко, сейчас проходит служебная проверка.

Луценко рассказал о поисках источника слива информации журналистам в прокуратуре EPA/UPG

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“Сливших“ журналистам информацию о злоупотреблениях в оборонной сфере Украины людей ищут с помощью полиграфа. Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал Цензор.НЕТ.

“Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было“, - отметил он.

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“Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД“, - добавил Луценко.

Также он добавил, что служебную проверку проводит Генинспекция. “Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить“, - сообщил Луценко.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взломал коды доступа к диску с информацией о хищениях в оборонной сфере.