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Источник слива информации о хищениях в оборонке ищут с полиграфом

Комментариев: 3
По словам генпрокурора Юрия Луценко, сейчас проходит служебная проверка.
Луценко рассказал о поисках источника слива информации журналистам в прокуратуре
Луценко рассказал о поисках источника слива информации журналистам в прокуратуре
EPA/UPG

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“Сливших“ журналистам информацию о злоупотреблениях в оборонной сфере Украины людей ищут с помощью полиграфа. Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал Цензор.НЕТ.

“Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было“, - отметил он.

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“Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД“, - добавил Луценко.

Также он добавил, что служебную проверку проводит Генинспекция. “Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить“, - сообщил Луценко.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взломал коды доступа к диску с информацией о хищениях в оборонной сфере.

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Теги: армия, хищения, ГПУ, военная прокуратура, СМИ, расследование
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Комментариев (4)
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Пролисок    12.03.2019, 18:25
Оценка:  -1
Пролисок
В демократических развитых странах никто такую инфу от народа НЕ СКРЫВАЕТ!!
fimatut    12.03.2019, 18:20
Оценка:  0
fimatut
Крот Наверное прототип "Цицерона"
Л_о_л_а    12.03.2019, 18:10
Оценка:  0
Л_о_л_а
Луцман собирал компромат на "любых друзив" президанта, а кто-то его слил журналисту....
По ходу После выборов Луцман пойдет паровозом за Свинарчуками
Letohradek    12.03.2019, 18:19
Оценка:  -1
Letohradek
Жбанова уймись! Никто никуда не пойдет! Порошенко остается на вторую каденцию! Учи, курва, гимн Украины!
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