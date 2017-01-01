Минобороны назвало число поступивших на службу в 2018 году контрактников

В 2018 году на службу по контракту поступили более 32 тысяч военных, подсчитали в Министерстве обороны.

В течение 2018 года на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тысяч граждан. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

По данным оборонного ведомства, всего на данный момент военную службу по контракту "лиц рядового, сержантского и старшинского состава" проходят около 118 тысяч военнослужащих.

Ранее Минобороны озвучило среднюю зарплату контрактников.

Отметим, в 2019 году Украина направит на развитие вооружений и военной техники по линии Минобороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше, чем в этом году.

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