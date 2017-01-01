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В Николаевской области в школе распылили газ: 20 пострадавших

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Старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в одной из школ Николаевской области: пострадали 19 детей.
Инцидент произошел в с. Первомайское Витовского района (иллюстративное фото)
Инцидент произошел в с. Первомайское Витовского района (иллюстративное фото)
newday.kherson.ua

В Николаевской области старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в одной из школ. В результате 19 детей и один работник школы обратились за помощью к медикам, сообщает во вторник, 12 марта, пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что инцидент произошел в с. Первомайское Витовского района.

"17-летний ученик 11 класса принес в свою школу перцовый баллон и распылил газ у туалета. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо, поэтому обратились за помощью к медикам", - говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на вызов от учителей, изъяли у подростка средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия Перец-4.

Как утверждает школьник, он нашел баллончик на местном стадионе и принес в школу и распылил газ, чтобы провести, таким образом, опыт и посмотреть, что будет происходить.

По данному факту начато расследование уголовного производства по статье хулиганство.

Ранее в Чернигове неизвестный распылил газовый баллончик в школе №30, в результате чего семь детей повезли в больницу на обследование.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области в помещении одной из школ распылил неизвестное вещество, из-за чего пятеро учеников обратились в местную больницу.

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Теги: газ, дети, школа, школы, школьники, Николаевская область, школьник, пострадавшие, ученики
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Источник: korrespondent.net

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