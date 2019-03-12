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Назван средний размер пенсий после индексации

Комментариев: 2
С марта средняя пенсия выросла до 3033 гривен, превысив 100 долларов, утверждают в Пенсионном фонде.
Средния пенсия в Украине превысила 100 долларов, говорят в ПФУ
Средния пенсия в Украине превысила 100 долларов, говорят в ПФУ

После индексаций пенсий с 1 марта средний размер выплат вырос до 3033 грн. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Пенсионный фонд в Facebook.

Как отметили в ПФУ, в начале 2019 года средний размер пенсии составил 2542 грн.

По данным фонда, 22% пенсионеров получили повышение на 100 грн, 28% - от 100 грн до 400 грн, 27% - более 1000 грн.

 

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров из 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен всреднем пенсии повысили на 500 гривен, утверждают в ПФУ.

Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии в Украине выросли на 166 гривен

 

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Meritus    12.03.2019, 19:03
Оценка:  +4
Meritus
Смішно? Ні, сумно. І хочеться одному відомому дати в пику.
yfdhtvz    12.03.2019, 19:00
Оценка:  +5
yfdhtvz
В целом по больнице, с учетом морга все здоровы !
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