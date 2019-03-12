ГПУ приостановила расследование в отношении экс-главы Укрспецэкспорта

Надзорное ведомство подозревает Сергея Бондарчука в хищении более семи миллионов долларов бюджетных средств.

Dесной 2017 года Сергея Бондарчука арестовали в Лондоне, но он в тот же день вышел под залог Сергей Бондарчук / Facebook

Генеральная прокуратура приостановила расследование в отношении бывшего главы государственной компании Укрспецэкспорт Сергея Бондарчука, подозреваемого в завладении более $7,5 млн. Об этом сообщают Українськi новини во вторник, 12 марта.

"Постановление старшего следователя по ОВД Генеральной прокуратуры Лодочникова датировано 26 декабря 2018 года", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению о приостановлении досудебного расследования, в течение 2015-2017 годов в уголовном производстве были подготовлены запросы о международной правовой помощи, которые были направлены для выполнения компетентным органам Великобритании и Северной Ирландии, ОАЭ, Гонконга, Джибути, Дании, Швейцарии, ответы на которые не получены.

Также в рамках расследования направлены запросы компетентным органам Казахстана, США, которые в полном объеме не выполнены.

Напомним, весной 2017 года Сергея Бондарчука арестовали в Лондоне. В тот же день стало известно, что экс-чиновник вышел под залог.

Сам бывший чиновник заявлял, что обвинения против него сфальсифицированы. Бондарчук обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище.

В июле 2018 года суд Великобритании предоставил политическое убежище Сергею Бондарчуку.

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