За выборами в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев

Сегодня ЦИК зарегистрировал 217 человек официальными наблюдателями от международных организаций и иностранных государств.

ЦИК зарегистрировал более 600 наблюдателей на выборы президента EPA/UPG

Читай также: СБУ предотвратила масштабную кибератаку на сайт ЦИК

ЦИК зарегистрировал во вторник 217 официальных наблюдателей на выборах президента. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

29 наблюдателей сегодня зарегистрировали от Всемирного конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), одного - от ФРГ, одного - от международного Республиканского Института (МРИ).

Читай также: "Сумы - это Россия": СБУ обнаружила попытку вмешаться в выборы из Москвы

По состоянию на 12 марта комиссия зарегистрировала уже 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента, уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 февраля 2019 года вступил в силу закон о запрете регистрировать наблюдателями на выборах в Украине представителей государства-агрессора. Таким образом, россиян среди иностранных наблюдателей не будет.