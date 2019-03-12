За выборами в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев
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ЦИК зарегистрировал во вторник 217 официальных наблюдателей на выборах президента. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
29 наблюдателей сегодня зарегистрировали от Всемирного конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), одного - от ФРГ, одного - от международного Республиканского Института (МРИ).
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По состоянию на 12 марта комиссия зарегистрировала уже 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента, уточняет пресс-служба ведомства.
Напомним, 28 февраля 2019 года вступил в силу закон о запрете регистрировать наблюдателями на выборах в Украине представителей государства-агрессора. Таким образом, россиян среди иностранных наблюдателей не будет.
А выборы в Украине это для отвода глаз мирового общества! Якобы у нас демократия и свобода слова и все решает народ.
Прискорбно но будет снова Вайцман