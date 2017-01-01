На Сумщине муж изрезал жену и покончил с собой, врезавшись на авто в дерево

Мужчина в ходе конфликта напал на бывшую жену, заступившуюся за сына, и нанес ей удары ножом в живот и шею. Испугавшись содеянного, покончил с собой.

В селе Грунь Сумской области муж едва не зарезал свою бывшую жену, после чего сам покончил с собой, врезавшись на автомобиле в дерево. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 12 марта.

Как сообщается, 10 марта между бывшими супругами возник конфликт, в результате чего мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. А потом, испугавшись того, что натворил, сел в свою машину и на огромной скорости врезался в дерево.

При этом 38-летняя женщина выжила, ее госпитализировали с проникающими ножевыми ранениями живота и шеи.

Как рассказали местные жители, супруги не жили вместе больше года. Мужчина в целом характеризовался положительно, работал трактористом. Но из-за ревности угрожал своей бывшей жене. В тот день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения.

"Разговора не получилось. Мужчина начал приставать к своему 19-летнему сыну и угрожал ему. Мать заступилась за парня и пыталась выпроводить бывшего. Это изрядно разозлило мужчину. Он схватил нож и стал им размахивать, нанеся при этом ранения в живот и шею женщине. Затем выбежал на улицу, сел в припаркованное у дома собственное авто, разогнался и на огромной скорости въехал в дерево. От полученных травм он погиб на месте", - рассказали в полиции.

По этим фактам открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 Покушение на преступление и ч.1 ст.115 Умышленное убийство, а также по ч.2 ст.286 Нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

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