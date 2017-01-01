В НАБУ идет проверка из-за схем в оборонке

Служебное расследование началось еще до выхода финальной части материала журналистов, утверждают в бюро.

Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в оборонном комплексе начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников бюро, связанных с фигурантами расследования. Об этом заявили в пресс-службе НАБУ во вторник, 12 марта.

"В настоящее время служебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Также в Бюро заверили во всестороннем содействии следователям Государственного бюро расследований в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным журналистами.

Согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.

Отметим, сегодня активисты облили кровью и обклеили листовками здание НАБУ в Киеве. Таким образом они потребовали уволить замглавы бюро Гизо Углавы, который фигурирует в расследовании.

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