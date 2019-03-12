Парубий отключил микрофон нардепу за отказ выступать на украинском языке

Спикер попросил отключить микрофон народному депутату, который отказался выступать в Раде на украинском языке.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил отключить микрофон народному депутату, члену фракции Оппозиционный блок Василию Нимченко после того, как тот проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт и продолжить выступление на украинском языке. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Укринформ.

Указано, что инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Я обращаюсь к вам с просьбой на государственном языке говорить. Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, на государственном языке", - обратился спикер к парламентарию.

Однако Нимченко проигнорировал его просьбу и продолжил выступать на русском языке. Депутат должен был объявить свою поправку к языковому законопроекту. Однако спикер не дал ему возможности продолжить выступление на государственном языке.

"Я прошу выключить микрофон, к сожалению, есть решение Конституционного суда, которое четко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право слова в этом зале. Каждый народный депутат имеет право выразить свою позицию, и я как председатель Верховной Рады Украины был все время и являюсь гарантом этого", - сказал Парубий.

При этом он уточнил, что слово обеспечивается каждому народному депутату, если он выступает в зале парламента на государственном языке.

"К сожалению, сейчас я не имею возможности дать вам продолжить. И я очень прошу еще раз, с уважением к вам, говорить на государственном языке в зале Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

Как сообщается, после этого Нимченко объявлял свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение и пренебрежение государственным языком.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября.

В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.

Вскоре комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности.

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