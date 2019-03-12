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Парубий отключил микрофон нардепу за отказ выступать на украинском языке

Комментариев: 6
Спикер попросил отключить микрофон народному депутату, который отказался выступать в Раде на украинском языке.
Андрей Парубий заставил нардепа выступать на украинском языке
Андрей Парубий заставил нардепа выступать на украинском языке
Пресс-служба Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил отключить микрофон народному депутату, члену фракции Оппозиционный блок Василию Нимченко после того, как тот проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт и продолжить выступление на украинском языке. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Укринформ.

Указано, что инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Я обращаюсь к вам с просьбой на государственном языке говорить. Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, на государственном языке", - обратился спикер к парламентарию.

Однако Нимченко проигнорировал его просьбу и продолжил выступать на русском языке. Депутат должен был объявить свою поправку к языковому законопроекту. Однако спикер не дал ему возможности продолжить выступление на государственном языке.

"Я прошу выключить микрофон, к сожалению, есть решение Конституционного суда, которое четко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право слова в этом зале. Каждый народный депутат имеет право выразить свою позицию, и я как председатель Верховной Рады Украины был все время и являюсь гарантом этого", - сказал Парубий.

При этом он уточнил, что слово обеспечивается каждому народному депутату, если он выступает в зале парламента на государственном языке.

"К сожалению, сейчас я не имею возможности дать вам продолжить. И я очень прошу еще раз, с уважением к вам, говорить на государственном языке в зале Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

Как сообщается, после этого Нимченко объявлял свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение и пренебрежение государственным языком.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября. 

В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.

Вскоре комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности.

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Теги: Языковой вопрос, спикер, депутаты, Рада, депутат, Верховная Рада, парламент, ВРУ, народный депутат, украинский язык, государственный язык Украины, закон о языках, нардеп, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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big-werasd    12.03.2019, 19:52
Оценка:  -2
big-werasd
Лучше бы Палубий себе выключал микрофон, после его дефективной речи ржака душит!
fkrfyfan    12.03.2019, 19:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
В порыве квасного патриотизма спикер со справкой не забыл ширинку застегнуть?
farfalle    12.03.2019, 19:46
Оценка:  -1
farfalle
В Швейцарии итальянский (владеют 6,5 и ретороманский языки (владеют 0,5 являются государственными официальными! И только в фашистской Украине русский не является таковым (владеют 80. Кроме того, на него вводятся квоты! Фашисты у власти
farfalle    12.03.2019, 19:36
Оценка:  -2
farfalle
Фашизм на государственном уровне. Надеюсь, сядут все
Л_о_л_а    12.03.2019, 19:27
Оценка:  -2
Л_о_л_а
что взять с болезного? упиваться властью осталось два месяца...
aprilin    12.03.2019, 19:55
Оценка:  0
aprilin
мову вчи...лолопутина
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