Парубий отключил микрофон нардепу за отказ выступать на украинском языке
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил отключить микрофон народному депутату, члену фракции Оппозиционный блок Василию Нимченко после того, как тот проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт и продолжить выступление на украинском языке. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Укринформ.
Указано, что инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Я обращаюсь к вам с просьбой на государственном языке говорить. Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, на государственном языке", - обратился спикер к парламентарию.
Однако Нимченко проигнорировал его просьбу и продолжил выступать на русском языке. Депутат должен был объявить свою поправку к языковому законопроекту. Однако спикер не дал ему возможности продолжить выступление на государственном языке.
"Я прошу выключить микрофон, к сожалению, есть решение Конституционного суда, которое четко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право слова в этом зале. Каждый народный депутат имеет право выразить свою позицию, и я как председатель Верховной Рады Украины был все время и являюсь гарантом этого", - сказал Парубий.
При этом он уточнил, что слово обеспечивается каждому народному депутату, если он выступает в зале парламента на государственном языке.
"К сожалению, сейчас я не имею возможности дать вам продолжить. И я очень прошу еще раз, с уважением к вам, говорить на государственном языке в зале Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.
Как сообщается, после этого Нимченко объявлял свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение и пренебрежение государственным языком.
Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября.
В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.
Вскоре комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности.
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