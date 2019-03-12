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Рада рассмотрит петицию о легализации марихуаны

Комментариев: 6
Петиция на сайте парламента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей менее чем за полтора месяца.
Парламент призывают узаконить использование марихуаны в медицинских целях
Парламент призывают узаконить использование марихуаны в медицинских целях
Getty Images

Петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.

Депутатов призвали путем изменения законодательства создать надлежащие условия для полноценного применения конопли в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований, государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Кроме того, Раду призывают разрешить больным покупать, хранить и перевозить продукты с содержанием каннабиноидов с целью применения в медицинских целях и без цели сбыта.

"Нужно урегулировать законодательство, которое отрицает научную истину. Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - говорится в тексте петиции.

Согласно закону Об обращении граждан электронная петиция, адресованная ВР, должна набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан в течение трех месяцев с момента обнародования обращения. После этого на сайте Рады в течение трех рабочих дней должны опубликовать данные о начале рассмотрения электронной петиции.

Петиция была зарегистрирована 30 января 2019 года. При этом инициатива была поддержана министром здравоохранения Ульяной Супрун

 

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Теги: марихуана, Рада, канабис, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    12.03.2019, 21:23
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО И НЕОБХОДИМО !!!
ИНАЧЕ ПУТИН НАПАДЕТ !!!
СУГС !!!
BabaYul    12.03.2019, 21:04
Оценка:  -1
BabaYul
Хорошая новость перед выборами. Потом все будут оправдываться, что голосовали "по укурке".
farfalle    12.03.2019, 20:43
Оценка:  -1
farfalle
Гранаты уже раздали. Теперь стволы и траву, отлично
prontozaurus    12.03.2019, 20:49
Оценка:  -1
prontozaurus
Хваталист.
L@G    12.03.2019, 20:32
Оценка:  +1
L@G
Ну нормальная новость, что тут плохого!? она и так в ежедневном обороте и рационе у людей, правда пока нелегально))
prontozaurus    12.03.2019, 20:27
Оценка:  -1
prontozaurus
Ця інхва для мажорів за кермом.
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