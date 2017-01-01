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На Донбассе за день два обстрела – штаб ООС

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Сепаратисты произвели обстрелы из минометов в районе Павлополя, а также применили гранатометы и стрелковое оружие возле Авдеевки.
На Донбассе действует "весеннее перемирие"
На Донбассе действует "весеннее перемирие"
Getty Images

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза обстрелляи позиции ВСУ на Донбассе. Оба раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Украинские военные не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 12 марта.

В частности, враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщлось, что ситуация в зоне ООС стала относительно спокойной. На Донбассе не стреляли вторые сутки. Перемирие в зоне боевых действий сохраняется с начала 10 марта. За предыдущие три дня "тишины" зафиксировано шесть обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Авдеевка - новости, новости Донбасса, Авдеевка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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