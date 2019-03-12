В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. А при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.

Сотрудники полиции задержали в Одессе шесть человек, которые нарушали правопорядок на Западном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области во вторник, 12 марта.

Отмечается, что правоохранители получили вызов о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из предмета похожего на пистолет.

На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. Также при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.

Cмотрите фотогалерею: На кладбище Одессы шесть человек устроили стрельбу по могилам

Ранее в Одессе неизвестные залезли в храм Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище, обокрали его и устроили там погром.

Также сообщалось, что в Харькове священник УПЦ МП восстановил могилы, по которым он ездил на автомобиле.

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