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На кладбище Одессы шесть человек устроили стрельбу по могилам

Комментариев: 3
В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. А при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.
В автомобиле нашли украденные цветы
В автомобиле нашли украденные цветы
Патрульная полиция

Сотрудники полиции задержали в Одессе шесть человек, которые нарушали правопорядок на Западном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области во вторник, 12 марта.

Отмечается, что правоохранители получили вызов о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из предмета похожего на пистолет.

На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. Также при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.

Cмотрите фотогалерею: На кладбище Одессы шесть человек устроили стрельбу по могилам

Ранее в Одессе неизвестные залезли в храм Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище, обокрали его и устроили там погром.

Также сообщалось, что в Харькове священник УПЦ МП восстановил могилы, по которым он ездил на автомобиле.

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Теги: Одесса, фото, вандализм, вандалы, могилы, стрельба, Кладбище, могила, пистолет, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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farfalle    12.03.2019, 20:44
Оценка:  -1
farfalle
Активисты или герои АТО?
prontozaurus    12.03.2019, 20:52
Оценка:  +2
prontozaurus
Друзів не впізнаєш? Тебе кібератакували, друже, лікуйся!
VSHIVANKA    12.03.2019, 21:07
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОНИЖЕДЕТИ !!!
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