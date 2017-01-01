В Украине создали пособие для участников мирных акций

Право на свободу мирных собраний является неотъемлемым элементом демократического общества, отметила замглавы миссии посольства США в Украине Памела Тремонт.

В Киеве состоялась презентация пособия для тех украинцев, которые планируют выходить на мирные акции. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 12 марта.

Отмечается, что пособие изготовлено в виде буклета. Он станет началом информационной кампании, направленной на информирование участников мирных собраний об их правах.

"Этот буклет не просто важен, он нужен именно для того, чтобы все четко поняли, что даже если нет закона, то есть, во-первых нормативные акты, а во-вторых есть нормы законодательства, что можно делать во время мирных акций, а чего нельзя делать, что можно приносить на собрание, а что нет", – рассказал народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, в условиях нынешней Украины очень важно знать, "что нужно делать, если тебя задерживают, какие у тебя есть права, что ты можешь требовать, сколько тебя могут держать и на что ты можешь не отвечать".

"Вот это все прописано в данном буклете, и я действительно надеюсь, что он станет пособием для тех людей, которые будут выходить на мирные акции", – отметил нардеп.

Во время презентации заместитель главы миссии посольства США в Украине Памела Тремонт напомнила, что право на свободу мирных собраний является неотъемлемым элементом демократического общества, поскольку оно считается таким только тогда, когда его граждане могут критиковать действия власти.

"Я надеюсь, что это право будет применяться для содействия общественным обсуждениям различных проблем. Если люди не согласны с чем-то, то они могут мирно выражать свое несогласие, без применения насилия", – сказала она.

В течение следующих недель появится сайт, на котором будет доступна вся информация в рамках кампании, а полная версия брошюры доступна уже сейчас по ссылке.

Ранее во вторник, 12 марта, активисты националистической организации Традиция и порядок облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким образом они выразили протест против покрывательства руководством НАБУ хищений в оборонной отрасли.

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