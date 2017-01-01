Украина забрала из Крыма и "ЛДНР" почти 300 заключенных

Украинские власти вскоре планируют провести очередной перевод заключенных, отметил Денис Чернышов.

Из пенитенциарных учреждений в неподконтрольных районах Донбасса и аннексированного Крыма переведено 286 осужденных для отбывания наказания на подконтрольные Украине территории. Такие данные озвучил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, сообщает Укринформ во вторник, 12 марта.

"Основное количество осужденных было переведено из так называемой "ДНР" – 199 человек, из Крыма перевели 12 человек, еще два перевода осужденных – в прошлом году и в феврале этого года – так называемой "ЛНР" – 75 человек. Всего было переведено 286 человек", – сказал Чернышов.

По словам чиновника, основной игрок в вопросе перевода осужденных из неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные – офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, куда поступают ходатайства о переводе.

"Планируется очередной перевод? Да, планируется, а как скоро и в каком количестве – не могу вам сказать", – отметил замминистра и добавил, что не может сказать, сколько осужденных остается на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.

Чернышов сообщил, что на начало 2014 года в учреждениях АР Крым содержалось 3295 человек, в учреждениях Донецкой области – 9511 человек, Луганской области – 6426 человек.

Напомним, 7 февраля сепаратисты "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных, которые были осуждены до начала боевых действий на Донбассе и выразили желание отбывать наказание в Украине.

А в декабре прошлого года сепаратисты передали Киеву 13 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах.

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