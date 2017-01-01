Столкновения в Черкассах: двум участникам избрали меру пресечения
В Черкассах Сосновский районный суд избрал меры пресечения для руководителя черкасской ячейки партии Национальный корпус Дмитрия Кухарчука и члена ячейки Антона Братко. Об этом сообщает Национальный Корпус - Черкасская область в Facebook.
Кухарчуку назначили круглосуточный домашний арест, Братку - домашний арест с ограничением свободы в ночное время в течение двух месяцев.
Оба были задержаны после столкновений в Черкассах 9 марта.
Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимальной меры пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога.
Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2000 человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента, где произошли столкновения. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.
Известно, что после митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.
В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по статьям угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и хулиганство.
10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений на митинге в Черкассах. По информации члена партии Нацкорпус Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.
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