Столкновения в Черкассах: двум участникам избрали меру пресечения

Председателю черкасской ячейки Нацкорпуса Кухарчуку назначили круглосуточный домашний арест.

В Черкассах Сосновский районный суд избрал меры пресечения для руководителя черкасской ячейки партии Национальный корпус Дмитрия Кухарчука и члена ячейки Антона Братко. Об этом сообщает Национальный Корпус - Черкасская область в Facebook.

Кухарчуку назначили круглосуточный домашний арест, Братку - домашний арест с ограничением свободы в ночное время в течение двух месяцев.

Оба были задержаны после столкновений в Черкассах 9 марта.

Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимальной меры пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога.

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2000 человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента, где произошли столкновения. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.

Известно, что после митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по статьям угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и хулиганство.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений на митинге в Черкассах. По информации члена партии Нацкорпус Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.

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