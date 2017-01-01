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Массовую гибель птиц и животных выявили в Запорожской области

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Массовый мор пернатых и млекопитающих произошел в Акимовском районе. Местные охотники подозревают, что причиной смерти стали ядохимикаты аграриев.
На Запорожье произошла массовая гибель птиц и животных
На Запорожье произошла массовая гибель птиц и животных
ipne.ws

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотни трупов грачей, фазанов, куропаток, ворон, "краснокнижных" хищников - канюк мохноногих и канюк обыкновенных были обнаружены 7 марта местными охотниками возле полей с рапсом в районе села Лиманское. Позже выяснилось, что и в других местностях района также массово гибнут птицы, а также животные - лисы и собаки.

Охотники предполагают, что животный мир района пострадал в том числе от зерна зеленого цвета, применяемого аграриями для борьбы с грызунами, которое обнаружено в местах массового падежа птиц.

Полицейский патруль Кирилловского подотдела Мелитопольского отдела полиции зафиксировал факт гибели птиц и животных. Ведется следствие. Акимовская ветеринарная служба также проводит собственное расследование инцидента.

Охотники Акимовского района сообщили, что подобные случаи происходят в районе не в первый раз, и заявили местной власти, что обеспокоены бесконтрольным использованием ядохимикатов аграриями, что угрожает жизни не только животных и птиц, но и людей.

 
Как сообщалось, массовую гибель птиц выявили в Крыму. Берег косы Беляус в районе Донузлава усеян мертвыми утками. Очевидец сообщил, что туши птиц также валяются на дороге, которая ведет на Песчаный карьер. Ранее в Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами. Несколько десятков птиц упали прямо на проезжую часть. 
 
 
 

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Теги: животные, смерть, птицы, гибель, охотник, Запорожская область, Химикаты, аграрии
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Источник: korrespondent.net

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