Массовый мор пернатых и млекопитающих произошел в Акимовском районе. Местные охотники подозревают, что причиной смерти стали ядохимикаты аграриев.

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотни трупов грачей, фазанов, куропаток, ворон, "краснокнижных" хищников - канюк мохноногих и канюк обыкновенных были обнаружены 7 марта местными охотниками возле полей с рапсом в районе села Лиманское. Позже выяснилось, что и в других местностях района также массово гибнут птицы, а также животные - лисы и собаки.

Охотники предполагают, что животный мир района пострадал в том числе от зерна зеленого цвета, применяемого аграриями для борьбы с грызунами, которое обнаружено в местах массового падежа птиц.

Полицейский патруль Кирилловского подотдела Мелитопольского отдела полиции зафиксировал факт гибели птиц и животных. Ведется следствие. Акимовская ветеринарная служба также проводит собственное расследование инцидента.

Охотники Акимовского района сообщили, что подобные случаи происходят в районе не в первый раз, и заявили местной власти, что обеспокоены бесконтрольным использованием ядохимикатов аграриями, что угрожает жизни не только животных и птиц, но и людей.

Cмотрите фотогалерею: Массовую гибель птиц и животных выявили в Запорожской области

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