НАБУ: В расследовании по оборонке есть манипуляции

В Антикоррупционном бюро ответили на обвинения журналистов в заангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые наживались на закупках в оборонном комплексе.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о манипуляциях и безосновательных обвинениях в покрывательстве хищений в Укроборонпроме, содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро, обнародованном вечером во вторник, 12 марта.

В ведомстве также заявили, что расследование "содержит неточности, а порой и манипуляции".

В ведомстве отрицают, что вычеркнули фирму Оптимумспецдеталь, через которую осуществлялись аферы с оборонкой, из перечня фиктивных.

"НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать ли вести перечень/реестр компаний, являющихся фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг государственный концерн Укроборонпром неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компаний-контрагентов. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал Укроборонпром", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что ООО Оптимумспецдеталь упоминается в четырех письмах от НАБУ в Укроборонпром и "ни в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью".

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.

Отметим, накануне активисты облили кровью и обклеили листовками здание НАБУ в Киеве. Таким образом они потребовали уволить замглавы бюро Гизо Углавы, который фигурирует в расследовании.

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