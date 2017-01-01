НАБУ: В расследовании по оборонке есть манипуляции
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о манипуляциях и безосновательных обвинениях в покрывательстве хищений в Укроборонпроме, содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро, обнародованном вечером во вторник, 12 марта.
В ведомстве также заявили, что расследование "содержит неточности, а порой и манипуляции".
В ведомстве отрицают, что вычеркнули фирму Оптимумспецдеталь, через которую осуществлялись аферы с оборонкой, из перечня фиктивных.
"НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать ли вести перечень/реестр компаний, являющихся фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг государственный концерн Укроборонпром неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компаний-контрагентов. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал Укроборонпром", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что ООО Оптимумспецдеталь упоминается в четырех письмах от НАБУ в Укроборонпром и "ни в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью".
Cмотрите фотогалерею: НАБУ: В расследовании по оборонке есть манипуляции
Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.
Отметим, накануне активисты облили кровью и обклеили листовками здание НАБУ в Киеве. Таким образом они потребовали уволить замглавы бюро Гизо Углавы, который фигурирует в расследовании.
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