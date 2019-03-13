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Три обстрела за сутки: боевики на Донбассе активизировали запрещенное вооружение

Комментариев: 5
За прошлые сутки ситуация на Донбассе изменилась в худшую сторону. Боевики используют запрещенное вооружение.
Украинские позиции обстреливали трижды за последние сутки
Украинские позиции обстреливали трижды за последние сутки
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За последние сутки боевики три раза обстреливали позиции украинских войск, используя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом информируют в пресс-центре ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ позиции наших войск были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ враг обстрелял наши позиции из миномета, - сообщается в утренней сводке ООС.

Читай также: За прошлые сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня

К счастью, потерь среди наших защитников нет. По предварительной информации, удалось ликвидировать двух оккупантов, еще четверо ранены.

Войска ООС удерживают свои позиции, пытаясь не нарушать режим прекращения огня.

Напомним, на Донбассе два обстрела. В штабе ООС рассказали о ситуации на линии фронта за прошлые сутки.

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Теги: ООС, обстрел, вооружение, ВСУ, боевики
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Комментариев (5)
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deadwest    13.03.2019, 09:24
Оценка:  0
deadwest
Украинский военный эксперт Олег Жданов в программе "Обозреватель.LIVE" заявил, что российская армия не сможет продержаться против Вооруженных сил Украины более, чем сутки.
deadwest    13.03.2019, 09:24
Оценка:  0
deadwest
По словам специалиста, на Донбассе российская армия показала свой "максимум" и теперь она будет отступать настолько, насколько ВСУ будут ее "гнать".
deadwest    13.03.2019, 09:25
Оценка:  0
deadwest
Олег Жданов - бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Украины, частый гость украинских теле- и радиоэфиров, где его представляют в качестве военного эксперта.
deadwest    13.03.2019, 09:27
Оценка:  0
deadwest
СРЁТ ПРЯМО В ГОЛОВУ ЛЮДЯМ)))) СКОЛЬКО ЕМУ ВЕРИТ РАГУЛЬ? Очень интересно посмотреть.
deadwest    13.03.2019, 09:27
Оценка:  0
deadwest
Много даунов наверное в стране
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