Три обстрела за сутки: боевики на Донбассе активизировали запрещенное вооружение

За прошлые сутки ситуация на Донбассе изменилась в худшую сторону. Боевики используют запрещенное вооружение.

За последние сутки боевики три раза обстреливали позиции украинских войск, используя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом информируют в пресс-центре ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ позиции наших войск были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ враг обстрелял наши позиции из миномета, - сообщается в утренней сводке ООС.

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К счастью, потерь среди наших защитников нет. По предварительной информации, удалось ликвидировать двух оккупантов, еще четверо ранены.

Войска ООС удерживают свои позиции, пытаясь не нарушать режим прекращения огня.

Напомним, на Донбассе два обстрела. В штабе ООС рассказали о ситуации на линии фронта за прошлые сутки.