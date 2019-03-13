15-летняя киевлянка поставила всеукраинский рекорд

Елена Корзенюк признана обладательницей самых длинных волос в Украине в детской категории.

Рекордсменке не хватает 10,5 см до рекорда во взрослой категории. facebook.com/lopuhi.zorin

Юная рекордсменка сообщила журналистам, что ни разу со дня рождения не стриглась. Вчера, 12 марта, 15-летнюю киевлянку признали обладательницей самых длинных волос в детской категории, сообщают Факты.

Читай также: Капитан Марвел установил новый рекорд по кассовым сборам

По словам руководителей проекта “Книга рекордов Украины” Ланы Ветровой, в номинацию “самые длинные волосы” всегда приходит невероятное количество заявок.

Длину волос измеряют от корней до кончика самого длинного локона. Длина волос Елены Корзенюк составляет 2,35 м.

Рекордсменка рассказала, что у нее нет никаких особенных секретов ухода за волосами. Девушка не пользуется феном. Для высушивания волос использует сухие полотенца.

Читай также: В Индии пройдут самые массовые в истории человечества выборы

Кроме того, Елена призналась, что в повседневной жизни прохожие могут даже не догадываться о длине ее волос. Девушка собирает волосы в гульку для собственного комфорта.

Напомним, названа старейшая жительница Земли. Кане Танака родилась 2 января 1903 года. Всю свою жизнь она продавала рисовые лепешки в своем магазине.