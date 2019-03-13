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15-летняя киевлянка поставила всеукраинский рекорд

Комментариев: 4
Елена Корзенюк признана обладательницей самых длинных волос в Украине в детской категории.
Рекордсменке не хватает 10,5 см до рекорда во взрослой категории.
Рекордсменке не хватает 10,5 см до рекорда во взрослой категории.
facebook.com/lopuhi.zorin

Юная рекордсменка сообщила журналистам, что ни разу со дня рождения не стриглась. Вчера, 12 марта, 15-летнюю киевлянку признали обладательницей самых длинных волос в детской категории, сообщают Факты.

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По словам руководителей проекта “Книга рекордов Украины” Ланы Ветровой, в номинацию “самые длинные волосы” всегда приходит невероятное количество заявок.

Длину волос измеряют от корней до кончика самого длинного локона. Длина волос Елены Корзенюк составляет 2,35 м.

Рекордсменка рассказала, что у нее нет никаких особенных секретов ухода за волосами. Девушка не пользуется феном. Для высушивания волос использует сухие полотенца.

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Кроме того, Елена призналась, что в повседневной жизни прохожие могут даже не догадываться о длине ее волос. Девушка собирает волосы в гульку для собственного комфорта.

Напомним, названа старейшая жительница Земли. Кане Танака родилась 2 января 1903 года. Всю свою жизнь она продавала рисовые лепешки в своем магазине.

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Теги: рекорд, Книга рекордов Украины, всеукраинский рекорд, самые длинные волосы
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Комментариев (4)
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deadwest    13.03.2019, 09:39
Оценка:  0
deadwest
Ну это ещё нормально. Вон слышали про Гогена? Или руки-базуки))))) Так что волосики это норм, пусть пиариться)
Boxerogos    13.03.2019, 09:34
Оценка:  0
Boxerogos
Есть чем гордиться?
alex-zol    13.03.2019, 09:23
Оценка:  +1
alex-zol
ну прямо "гордость страны"
SEMPENTY    13.03.2019, 09:34
Оценка:  0
SEMPENTY
Что у тебя самое длинное?
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