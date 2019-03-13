Уборщица в центре Тернополя нашла сумку с патронами

Женщина немедленно сообщила об опасной находке сотрудникам правоохранительных органов.

На одной из центральных улиц Тернополя обычная уборщица наткнулась на подозрительную сумку. Женщине показалось странным то, что хозяина возле сумки не было, сообщают в пресс-службе Национальной полиции области.

Читай также: В Украине усилили охрану складов боеприпасов

Женщина решила проверить содержимое найденной сумки. Оказалось, что внутри большое количество патронов. Осматривать содержимое до конца тернополянка не рискнула и вызвала полицию.

Полицейские сообщили, что в сумке нашли 126 патронов различного калибра. Такие патроны используют для нарезного оружия. Боеприпасы изъяты с целью проведения экспертизы. Что касается владельца опасной сумки, полицейские уже занимаются его поиском.

Читай также: США испытали миниатюрную планирующую авиабомбу

Более того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Напомним, в Полтаве пьяная женщина угрожала прохожим гранатой. Жительница Полтавы, находясь в нетрезвом состоянии, угрожала взорвать гранату.