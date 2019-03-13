Уборщица в центре Тернополя нашла сумку с патронами
На одной из центральных улиц Тернополя обычная уборщица наткнулась на подозрительную сумку. Женщине показалось странным то, что хозяина возле сумки не было, сообщают в пресс-службе Национальной полиции области.
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Женщина решила проверить содержимое найденной сумки. Оказалось, что внутри большое количество патронов. Осматривать содержимое до конца тернополянка не рискнула и вызвала полицию.
Полицейские сообщили, что в сумке нашли 126 патронов различного калибра. Такие патроны используют для нарезного оружия. Боеприпасы изъяты с целью проведения экспертизы. Что касается владельца опасной сумки, полицейские уже занимаются его поиском.
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Более того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.
Напомним, в Полтаве пьяная женщина угрожала прохожим гранатой. Жительница Полтавы, находясь в нетрезвом состоянии, угрожала взорвать гранату.