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Уборщица в центре Тернополя нашла сумку с патронами

Комментариев: 4
Женщина немедленно сообщила об опасной находке сотрудникам правоохранительных органов.
Боеприпасы исследуют эксперты
Боеприпасы исследуют эксперты
Скриншот из видео

На одной из центральных улиц Тернополя обычная уборщица наткнулась на подозрительную сумку. Женщине показалось странным то, что хозяина возле сумки не было, сообщают в пресс-службе Национальной полиции области.

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Женщина решила проверить содержимое найденной сумки. Оказалось, что внутри большое количество патронов. Осматривать содержимое до конца тернополянка не рискнула и вызвала полицию.

Полицейские сообщили, что в сумке нашли 126 патронов различного калибра. Такие патроны используют для нарезного оружия. Боеприпасы изъяты с целью проведения экспертизы. Что касается владельца опасной сумки, полицейские уже занимаются его поиском.

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Более того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Напомним, в Полтаве пьяная женщина угрожала прохожим гранатой. Жительница Полтавы, находясь в нетрезвом состоянии, угрожала взорвать гранату.

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Теги: патроны, боеприпасы, Тернополь, уборщица, полиция
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Комментариев (4)
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deadwest    13.03.2019, 09:49
Оценка:  -2
deadwest
Господа!!! Это АТО шагает по стране!!!! Скоро это всё начнёт стрелять по нам! Чем больше нациков и геноцида, тем больше горя! Подумайте о детях!
deadwest    13.03.2019, 09:51
Оценка:  -2
deadwest
На востоке убивают таких же людей как и мы! Откройте глаза! ВСУ -военные преступники. Народный фронт-нацисты! Опомнитесь пока не поздно.
deadwest    13.03.2019, 09:51
Оценка:  -2
deadwest
Хотя мне кажется уже поздно
deadwest    13.03.2019, 09:52
Оценка:  -2
deadwest
Оружие, наркотики, бандитизм это всё сейчас процветает в стране! Откройте глаза наконец! ЕС и США срали на нород, мы биомусор!
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