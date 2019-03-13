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В Черкасской области грабитель убил двух пенсионеров

Комментариев: 1
Мужчина во время ограбления ранил двух человек, которые умерли в больнице. При этом денег грабитель так и не нашел.
Место трагедии - дом погибших
Место трагедии - дом погибших
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Звенигородке Черкасской области во вторник, 12 марта, мужчина во время ограбления жилого дома ранил двух человек, которые умерли в больнице. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он уточнил, что после 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный грабитель.

"В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 годов рождения, а также 90-летняя мать потерпевшей", - отметил Аброськин.

По его словам, грабитель, угрожая оружием, требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление.

"Грабитель ранил пострадавших, уже, будучи тяжело ранеными, мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение. Уже в больнице пострадавшие умерли", - сказал Аброськин, уточнив, что "пенсионеры на местном рынке держали два магазина".

Он добавил, что денег грабитель не нашел.

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Как сообщалось, под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука. Молодой человек убил пожилую женщину и ее внука ради банковской карточки и телефона. Полиции удалось злоумышленника задержать.


 

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Теги: ограбление, убийство, Черкасская область, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
deadwest    13.03.2019, 10:06
Оценка:  +1
deadwest
Оружие утекает из АТО! Оно шагает по стране. А с учётом необразованных неадекватов ещё только намечаются большие кровпролития.
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