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Кровавое ДТП в Днепре: один человек погиб, двое травмированы

Комментариев: 1
Вчера вечером в Днепре столкнулись грузовик и внедорожник. Водителя внедорожника спасти не удалось.
На месте ДТП работают оперативники
На месте ДТП работают оперативники
dp.informator.ua

Столкновение внедорожника и грузовика произошло вчера около 21:10 на перекрестке улиц Буковинской и Илларионовской. Полиция пока воздерживается от комментирования данного происшествия, сообщает корреспондент издания Информатор.

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Столкновение было настолько мощным, что водитель внедорожника скончался на месте. Мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, госпитализированы. Водитель грузовика жив, но находится в шоковом состоянии.

Правоохранители оградили место ДТП. Только после осмотра экспертов-криминалистов тело водителя внедорожника разрешили вырезать.

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Известно, что внедорожник Great Wall двигался по Буковинской улице, а грузовик - по Илларионовской. Трудно предположить, почему транспортные средства не разминулись. Следственные действия продолжаются.

Напомним, во Львове суд освободил 19-летнего виновника смертельного ДТП. Один из судов Львова освободил от тюремного заключения 19-летнего парня, которого обвинили в смертельном ДТП.

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Теги: ДТП, погибшие, грузовик, внедорожник, Днепр
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Комментариев (1)
Nomad27    13.03.2019, 10:18
Оценка:  0
Nomad27
Шансов было мало конечно, столкновение с грузовиком для легковиков одно из самых тяжелых угроз для легковых авто, плюс боковой удар в водителя,плюс кетайский жип, многие покупают,думаю что раз выглядит как автомобиль, то это и есть авто. Внешне похоже, но по безопасности, все-равно что на велосипеде
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