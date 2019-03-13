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Путин собрался в Крым праздновать 5 лет его захвата - СМИ

Комментариев: 4
Президент РФ ездил на оккупированный полуостров всего один раз.
В оккупированном Крыму ждут Путина
В оккупированном Крыму ждут Путина
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин запланировал поездку в оккупированный Россией Крым на “пятилетие присоединения полуострова“. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Поездка уже стоит в графике главы государства, говорят источники. “Годовщину присоединения“ отпразднуют 18 марта - в этот день в Кремле подписали незаконный “договор“ о вхождении Крыма в РФ.

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“Праздничные мероприятия“ пройдут с 15 по 18 марта. Например, планируется мотопробег “Ночных волков“, присвоение аэропорту Симферополя имени Ивана Айвазовского, “Народный забег“ и концерт с участием звезд российской эстрады.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США приняли ряд документов против РФ.

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Теги: Крым, Путин, РФ, захват, аннексия, Украина
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Комментариев (6)
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ЗовПрироды    13.03.2019, 11:12
Оценка:  0
ЗовПрироды
Давно помер тот путен, еще 15.02.16 г. Остался только набор двойников .
big-werasd    13.03.2019, 11:09
Оценка:  -1
big-werasd
Захвата? Странно, а крымчане думают, что это было воссоединение и спасение от украинского безумия, вот что путинская пропаганда творит
fulminate    13.03.2019, 11:04
Оценка:  0
fulminate
Пять лет оккупации крыма? И пенсии в этом году россияненам тоже на 5 лет отодвинули. Как символично...
dukeOd    13.03.2019, 10:47
Оценка:  -1
dukeOd
Чугункин уже начинает дуть щеки и готовит картавый протест...)
deadwest    13.03.2019, 10:45
Оценка:  0
deadwest
Ща кастрюли начнут подгорать)))) Нет Крыма забудьте! Люди не хотят видеть у себя Фашистов, как унас!
fulminate    13.03.2019, 11:08
Оценка:  +1
fulminate
Ну нету, крыма, нету. И фашистов там нету. И еще много чего там нету. Зато у россияненов крым теперь есть. Как пудовая гиря, за гениталии привязанная)))
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