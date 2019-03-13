Путин собрался в Крым праздновать 5 лет его захвата - СМИ

Президент РФ ездил на оккупированный полуостров всего один раз.

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Президент РФ Владимир Путин запланировал поездку в оккупированный Россией Крым на “пятилетие присоединения полуострова“. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Поездка уже стоит в графике главы государства, говорят источники. “Годовщину присоединения“ отпразднуют 18 марта - в этот день в Кремле подписали незаконный “договор“ о вхождении Крыма в РФ.

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“Праздничные мероприятия“ пройдут с 15 по 18 марта. Например, планируется мотопробег “Ночных волков“, присвоение аэропорту Симферополя имени Ивана Айвазовского, “Народный забег“ и концерт с участием звезд российской эстрады.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США приняли ряд документов против РФ.