В Крыму хотят снести храм ПЦУ - архиепископ

Оккупационные власти заявляют, что храм в Евпатории был построен незаконно.

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Оккупационные власти Крыма начала выдавать предписания к храму ПЦУ в Евпатории о его незаконном строительстве и требует его снести. Об этом рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря. Об этом пишет УНН.

“Недавно в Евпатории начали выдавать предписания к храму, он будто бы незаконно построен и поэтому должен быть снесен“, - говорит Зоря.

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Ситуация в отношении религиозных общин и храмов ПЦУ в Крыму остается стабильно тяжелой, ведь действия оккупационных властей непредсказуемы, подчеркнул он.

“Для российской власти даже ее собственные законы не имеют никакого значения. Если она примет какое-то решение, то она будет воплощать его в жизнь, несмотря на законы или международные обязательства“, - уверен архиепископ.

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Напомним, 5 марта ПЦУ обратилась в ООН, ОБСЕ и ЕС с просьбой защитить ее от гонений в Крыму и на Донбассе.