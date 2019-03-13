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Кандидат на пост президента Владимир Петров лидирует в опросе в социальных сетях

Комментариев: 1
Кандидат на пост президента Владимир Петров лидирует в опросе в социальных сетях

В опросе в социальных сетях Facebook и Twitter о лидерах президентской гонки в Украине лидирует Владимир Петров.

Об этом кандидат в президенты сообщил на своей странице в Facebook.

“Российские СМИ сообщают о том, что кандидат Зеленский возглавляет “тройку лидеров“. Не знаю кто проводит эти соцопросы, но независимый опрос в Фейсбуке и Твиттере показывает, что ваш #любимыйпрезидент значительно опережает во втором туре и этого кандидата“. 

Согласно опросу, за Петрова готовы отдать голос 92% респондентов, тогда как за Юлию Тимошенко – только 8%. Между Петровым и Порошенко 84% голосующих выберут Петрова, между ним и Зеленским – 76% готовы проголосовать также за Петрова.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. 

На данный момент на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Ранее Петров сообщал о своем желании снять кандидатуру в пользу Петра Порошенко, но передумал.

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Комментариев (1)
GreenPeace!    13.03.2019, 11:05
Оценка:  +2
GreenPeace!
Пиар такой себе....этот Петрова никто и не знает,наверное.
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