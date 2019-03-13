В Харькове подростки избили взрослого мужчину

Дети окружили мужчину и избили его ногами по спине .

В Харькове 5 подростков избили взрослого мужчину во дворе многоэтажного дома. Видео с избиением опубликовал юрист Дмитрий Марцонь.

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На видео запечатлены 5 детей, которые напали на взрослого, возможно пожилого мужчину. Пострадавший не защищался.

Дети должны знать своё место, уважать старших и Закон. А патрульной полиции и участковым стоит напоминать “особо забывчивым“, - отметил Марцонь

В комментариях люди оживленно обсуждают не только поведение детей, но и вопрос, вызвал ли человек, который снимал видео, полицию. И если да, то отреагировали ли правоохранители на инцидент.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве подростки устроили разборки со стрельбой. Конфликт между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник еще днем, а вечером он вернулись с подмогой, чтобы “разобраться“.