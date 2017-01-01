Mercedes с двойным дном: на Закарпатье обнаружили крупную партию контрабанды

Сотрудники ГФС Украины на пункте пропуска “Тыса” обнаружили крупную контрабанду табачных изделий.

Автомобиль Mercedes-benz с польской регистрацией заехал к таможенному осмотру сегодня,13 марта. За рулем находился гражданин Румынии, сообщают в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

Изъяли три вида сигарет facebook.com/sfs.zakarpatia/

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Согласно процедуре, таможенники спросили, не перевозятся ли в автомобиле скрытые от таможенного контроля товары или вещества. Разумеется, водитель автомобиля ответил, что запрещенных товаров не перевозит.

Второе дно авто facebook.com/sfs.zakarpatia/

Несмотря на этот ответ, таможенники отправили автомобиль на тщательный контроль. Оказалось, Mercedes-benz имеет двойное дно. Именно во втором дне была спрятана крупная партия сигарет общей стоимостью 235 тысяч гривен. Таможенники изъяли 617 пачек сигарет “Marlboro”, “Chesterfield”, “Camel” и “Winston“.

Стоимость сигарет больше двух 200 тыс грн facebook.com/sfs.zakarpatia/

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Гражданин Румынии пытался переправить эту партию сигарет с акцизными марками в Венгрию. Выявлены признаки нарушения предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Контрабандист - гражданин Румынии facebook.com/sfs.zakarpatia/

Контрабанда направлялась в Венгрию facebook.com/sfs.zakarpatia/

Напомним, на границе с Венгрией задержали иностранца с 30 кг героина. Гражданин Турции прятал крупную партию наркотиков под задним сиденьем своего автомобиля.