Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд открыл производство по голосованию за курс Украины в ЕС и НАТО

Комментариев: 2
Депутат просит признать, что голосование за изменения в Конституцию прошло с нарушениями.
Суд начал рассматривать иск к Парубию по голосованию за курс в ЕС и НАТО
Суд начал рассматривать иск к Парубию по голосованию за курс в ЕС и НАТО
dsa.court.gov.ua

Читай также: В "Голосе Украины" опубликовали закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску депутата от Оппоблока Дмитрия Шенцева к спикеру ВР Андрею Парубию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подан в связи с проведением голосования за закрепление стратегического курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции. “Суд будет рассматривать данный иск в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон“, - уточнили в суде.

Читай также: Порошенко в зале ВР подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Истец просит суд признать противоправными действия спикера Андрея Парубия во время рассмотрения и принятия закона о внесении изменений в Конституцию. 

Организация личного голосования депутатов прошла с нарушениями Конституции и закона “О Регламенте Верховной Рады“, считает Шенцев.

Читай также: Генсек НАТО готов активнее работать над вопросом вступления Украины в Альянс

“Истец просит суд признать противоправной бездеятельность спикера ВР во время данного голосования по необеспечению работы парламента, как коллегиального представительного органа“, - отмечается в сообщении.

Напомним, изменения в Конституции о закреплении стратегического курса Украины на вступление в ЕС и НАТО вступили в силу 21 февраля.

Поделись:
Теги: НАТО, ЕС, Конституция, суд, закон, голосование, Парубий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    13.03.2019, 12:05
Оценка:  -2
farfalle
Эта страна уж не знает, как еще заставить усомниться в ее интеллекте...
Курс в НАТО - в Конституцию!!! Такого бреда еще никто не знал. Ну ничего, меньше месяца осталось
nfhvyt    13.03.2019, 12:18
Оценка:  +2
nfhvyt
Ну а чё, на память, украины не будет, а курс останется.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь