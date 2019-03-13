Суд открыл производство по голосованию за курс Украины в ЕС и НАТО

Депутат просит признать, что голосование за изменения в Конституцию прошло с нарушениями.

Суд начал рассматривать иск к Парубию по голосованию за курс в ЕС и НАТО dsa.court.gov.ua

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Окружной админсуд Киева открыл производство по иску депутата от Оппоблока Дмитрия Шенцева к спикеру ВР Андрею Парубию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подан в связи с проведением голосования за закрепление стратегического курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции. “Суд будет рассматривать данный иск в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон“, - уточнили в суде.

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Истец просит суд признать противоправными действия спикера Андрея Парубия во время рассмотрения и принятия закона о внесении изменений в Конституцию.

Организация личного голосования депутатов прошла с нарушениями Конституции и закона “О Регламенте Верховной Рады“, считает Шенцев.

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“Истец просит суд признать противоправной бездеятельность спикера ВР во время данного голосования по необеспечению работы парламента, как коллегиального представительного органа“, - отмечается в сообщении.

Напомним, изменения в Конституции о закреплении стратегического курса Украины на вступление в ЕС и НАТО вступили в силу 21 февраля.