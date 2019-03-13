Саакашвили планирует приземлиться в Борисполе 1 апреля

Экс-президент Грузии показал свой билет на самолет, но в ГПСУ заверили, что до 2021 года Саакашвили в Киев дороги нет.

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину 1 апреля. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Политик также показал электронный билет на самолет, датированный 1 апреля 2019 года. “У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе“, - заявил Саакашвили.

Саакашвили показал свой билет в Украину kor.ill.in.ua

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“Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур, и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украине “, - считает политик.

В Госпогранслужбе, впрочем, заверили, что пропускать Саакашвили в Украину не собираются - ни сейчас, ни 1 апреля.

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“Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года“, - рассказал “ВВС News Украина“ спикер ГПСУ Олег Слободян.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что возвращение в Украину Саакашвили приведет к хаосу и агрессии. “Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию“, - написала она в Facebook.

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Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявлял, что может сменить власть в Грузии за 72 часа.