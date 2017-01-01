В Раде предлагают разрешить голосование он-лайн

Парламентарии предлагают альтернативные способы голосования через интернет.

Народные депутаты предлагают разрешить украинцам голосовать на выборах президента и парламента через интернет. Соответствующий законопроект № 10129 зарегистрирован на официальном портале Верховной Рады.

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Инициаторы этого законопроекта уверены, что несколько миллионов избирателей просто не смогут проголосовать, поскольку сменили фактическое место проживания, или же выехали за границу. Государство должно разрешить проголосовать каждому.

Хорошей альтернативой считают интернет-голосование. Удобнее всего, если оно будет проходить с помощью электронной почты.

Создатели законопроекта предлагают за тридцать дней до выборов обратится лично в Государственный реестр избирателей с письменной просьбой о разрешении голосования он-лайн.

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Голосовать можно в день выборов, или же в течение десяти дней перед выборами.

Пока это голосование через интернет только в планах. Народным избранникам предстоит проголосовать за этот законопроект.

Напомним, за выборами в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев. Сегодня ЦИК зарегистрировал 217 человек официальными наблюдателями от международных организаций и иностранных государств.