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В Киевской области нашли тело женщины в пруду

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Тело погибшей нашли в водоеме в селе Крушинка под Киевом. "Вылавливали" тело спасатели.
Спасатели доставали труп женщины с помощью спасательной веревки
Спасатели доставали труп женщины с помощью спасательной веревки
dsns.gov.ua

12 марта в с. Крушинка по улице Колгоспной было найдено тело утопленницы. Для того, чтобы извлечь его из пруда понадобилась помощь спасателей. 

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Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Сообщил о теле женщины дежурный Васильковского отдела Национальной полиции. Для извлечения трупа из водоема было задействовано четыре спасателя первого отделения Государственной спасательно-пожарной части Василькова, которые прибыли на место сразу после сообщения.

Женщине было 65 лет. Ее удалось доставь из пруда с помощью багра и спасательной веревки. Как труп женщины оказался в воде пока что неизвестно. События выясняют сотрудники Национальной полиции.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что в Николаевской области обнаружили тело новорожденного. Его нашли дети, гулявшие на пустыре, где и оказалась страшная находка. Также пару дней назад тело младенца нашли в парке Партизанской славы в Киеве. Обстоятельства трагедии выясняют. По делу открыто уголовное производство. 

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Теги: труп, Украина, спасатели
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