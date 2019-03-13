Экс-командующий войсками США: РФ может захватить Одессу и Румынию

Генерал-лейтенант призвал НАТО увеличить возможности в Черном море и предпринять другие действия в связи с аннексией Крыма.

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Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Россия может оккупировать Одессу и даже Румынию, если НАТО ничего не предпримет в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает Чешское радио.

Выступая в Праге на конференции по вопросам безопасности, приуроченной к 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в Альянс, генерал-лейтенант подчеркнул, что НАТО должно увеличить свои возможности в регионе Черного моря.

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США, по его словам, нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России. Ходжес также призвал Германию направить на оборону больше средств.

По его мнению, Альянс должен также уделить должное внимание потенциальным угрозам со стороны Китая. Помимо угрозы от РФ, в течение ближайших 10 лет может начаться война с Китаем, считает Ходжес.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин собрался ехать в Крым в связи с пятой годовщиной аннексии полуострова.