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Экс-командующий войсками США: РФ может захватить Одессу и Румынию

Комментариев: 2
Генерал-лейтенант призвал НАТО увеличить возможности в Черном море и предпринять другие действия в связи с аннексией Крыма.
НАТО призвали что-то предпринять в связи с захватом Крыма
НАТО призвали что-то предпринять в связи с захватом Крыма
EPA/UPG

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Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Россия может оккупировать Одессу и даже Румынию, если НАТО ничего не предпримет в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает Чешское радио.

Выступая в Праге на конференции по вопросам безопасности, приуроченной к 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в Альянс, генерал-лейтенант подчеркнул, что НАТО должно увеличить свои возможности в регионе Черного моря.

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США, по его словам, нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России. Ходжес также призвал Германию направить на оборону больше средств. 

По его мнению, Альянс должен также уделить должное внимание потенциальным угрозам со стороны Китая. Помимо угрозы от РФ, в течение ближайших 10 лет может начаться война с Китаем, считает Ходжес.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин собрался ехать в Крым в связи с пятой годовщиной аннексии полуострова.

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Теги: Крым, НАТО, Черное море, Одесса, РФ, Украина
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Комментариев (2)
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Женек    13.03.2019, 12:42
Оценка:  -1
Женек
Почему только Одессу , вся Украина это Россия и вернется она по своей воле
Катилин    13.03.2019, 12:34
Оценка:  +1
Катилин
Ага, сейчас. Уже выдвигаются=) Продукт холодной войны))
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