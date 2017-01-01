Ссора двух военных на Донбассе обернулась трагедией

Военный с помощью ручной гранаты подорвал себя, своего оппонента и серьезно ранил еще одного военного.

В Донецкой области на одной из позиций Вооруженных сил Украины военный устроил взрыв после ссоры со своим коллегой. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

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По предварительной информации, трагедия случилась в селе Невельске вблизи Ясиноватой. Украинский военный повздорил со своим коллегой и решил отомстить. С помощью ручной гранаты мужчина решил подорвать своего оппонента прямо в блиндаже. Взрыв был настолько сильным, что убил и подрывника, и его обидчика. Кроме того, серьезно ранен еще один военнослужащий, который невольно стал жертвой обстоятельств.

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На данный момент расследованиям этого дела занимаются компетентные органы. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Следствие продолжается.

Напомним, на Сумщине муж изрезал жену и покончил с собой, врезавшись на авто в дерево. Мужчина в ходе конфликта напал на бывшую жену, заступившуюся за сына, и нанес ей удары ножом в живот и шею. Испугавшись содеянного, покончил с собой.