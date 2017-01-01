Правительство поддержит семьи с детьми

Многодетные семьи получат дополнительную финансовую поддержку уже с апреля текущего года.

Правительство Украины обсудило несколько новых проектов, которые направлены на поддержания семей, где есть трое и больше детей.

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Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Кроме уже существующих программ, таких, как “Бэби-бокс“ и “Муниципальная няня“, государство планирует обеспечить многодетные семьи финансовой помощью, чтобы создать надлежащие условия для воспитания следующих поколений. Право на получение денег семьи получат уже в апреле 2019 года.

Принятые инициативы были обработаны с экспертами и Министерством финансов.

Так, например, по прогнозам Министрества социальной политики, уже в этом году будет выдано более 310 тыс. “Бэби-боксов“. Премьер-министр также указал, что в прошлом году было куплено 829 квартир для воспитанников детских домов в рамках программы поддержания детей-сирот.

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“Украинцев должно стать больше. Для этого мы создаем, как новые стандарты жизни, так и механизмы социальной поддержки...У нас есть несколько ключевых задач - ...чтобы были возможности для воспитания настоящего и самодостаточного гражданина и, чтобы люди, которые вкладывают свои усилия в детей, чувствовали соответствующее отношение и поддержку“, - заявил Гройсман.

Напоминаем, что с сентября прошлого года в Украине ввели бэби-боксы, которые состоят из 25 вещей для новорожденного. Семьи в регионах получили уже более 100 тыс. “Пакетов малыша“.