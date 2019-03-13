Кабмин распорядился о передислокации Воздушных Сил ВСУ

Перенесение воинских частей и пунктов наведения авиации расширит боевые возможности ВС ВСУ, говорят в Минобороны.

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Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Реализация распоряжения “О передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины“ расширит боевые возможности ВС ВСУ, считают в ведомстве.

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В частности, Кабмин согласился с перенесением воинской части А1659 из военного городка № 35 в Мариуполе в военный городок № 8 в Золотоноше.

Кабмин согласился с предложениями Минобороны о передислокации ВС ВСУ kmu.gov.ua

Кроме того, зенитный ракетный дивизион военной части А2800 передислоцируют из военного городка № 6 в поселке Радостное Одесской области в военный городок № 13 в селе Нерубайское Одесской области.

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Распоряжение также касается передислокации воинской части А3737 из военного городка № 2 в Мукачево в военный городок № 91А в селе Павшино Закарпатской области. Туда же передислоцируют отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 и пункт наведения авиации (сейчас находятся в Мукачево).

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Отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 передислоцируют из военного городка № 2 в Мукачево в военный городок № 21 в Староконстантинове Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США деньги на усиление безопасности.