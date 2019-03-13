Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мошенник “развел” судью Верховного суда на 15 тысяч гривен

Комментариев: 3
Афера проводилась в телефонном режиме. Даже опытный судья не смог среагировать правильно.
Судья не смог вовремя разоблачить афериста
Судья не смог вовремя разоблачить афериста
EPA/UPG

В начале этой недели мошенник, представившись сотрудником банка, выманил у судьи Верховного суда 15 тысяч гривен. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

Читай также: Чиновница Нацполиции продала свой Lexus мужу, - СМИ

Жертвой нехитрой аферы стал судья Станислав Голубицкий. Мошенник позвонил судье в то время, когда тот как раз находился на работе. Аферист представился сотрудником одного из банка с иностранными инвестициями, после чего предложил Голубицкому провести трансакцию. Ни о чем не подозревая, мужчина перевел 15 тысяч гривен прямо в карман мошеннику.

Читай также: Новая схема обмана с арендой жилья: Как не попасться

Даже опытных законников, оказывается, легко обмануть. Тем не менее, Голубицкий обратился к правоохранительным органам. Те возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Афериста уже ищут.

Напомним, иностранец пытался покончить с собой в зале столичного суда. Гражданин Молдовы изрезал себе живот. Таким образом он пытался сорвать судебное заседание.

Поделись:
Теги: судья, афера, полиция, суд, деньги, банк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Катилин    13.03.2019, 14:16
Оценка:  0
Катилин
+ в карму
nfhvyt    13.03.2019, 13:41
Оценка:  +1
nfhvyt
Ну, если писать отдельную статью про каждого, кого развёл сам судья, то получится хороший многотомник.
ТТ69    13.03.2019, 13:33
Оценка:  +2
ТТ69
Мошенник “развел” матерого мошенника...........победила молодость
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь