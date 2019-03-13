Мошенник “развел” судью Верховного суда на 15 тысяч гривен

Афера проводилась в телефонном режиме. Даже опытный судья не смог среагировать правильно.

В начале этой недели мошенник, представившись сотрудником банка, выманил у судьи Верховного суда 15 тысяч гривен. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

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Жертвой нехитрой аферы стал судья Станислав Голубицкий. Мошенник позвонил судье в то время, когда тот как раз находился на работе. Аферист представился сотрудником одного из банка с иностранными инвестициями, после чего предложил Голубицкому провести трансакцию. Ни о чем не подозревая, мужчина перевел 15 тысяч гривен прямо в карман мошеннику.

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Даже опытных законников, оказывается, легко обмануть. Тем не менее, Голубицкий обратился к правоохранительным органам. Те возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Афериста уже ищут.

Напомним, иностранец пытался покончить с собой в зале столичного суда. Гражданин Молдовы изрезал себе живот. Таким образом он пытался сорвать судебное заседание.