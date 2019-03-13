"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники
Приблизительно 200 человек митинговали под Кабмином, требуя повышения заработных плат и улучшения условий труда.
"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники
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"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники
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Две сотни железнодорожников митинговали под зданием Кабмина. Люди выступили за “европейские условия труда и повышение заработных плат“.
Об этом сообщает Информатор.
Работники Укразализныци развернули плакаты “Власть меняется, а отношение к железной дороге — нет“, “Вернуть железнодорожников в список №2“, “Железнодорожникам — европейский режим труда и отдыха“
Сотрудники Укрзализныци выдвинули следующие требования:
- Повысить заработную плату;
- Урегулировать законодательство, в частности, Закон о железнодорожном транспорте Украины.
- Прекратить сокращения сотрудников.
Сегодня в здании Кабмина проводится заседание правительства. В частности, Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“.