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"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники

Комментариев: 2
Приблизительно 200 человек митинговали под Кабмином, требуя повышения заработных плат и улучшения условий труда.
"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники
© kiev.informator.ua
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"Да зарплатам и нет сокращениям": Под Кабмином митинговали железнодорожники
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Две сотни железнодорожников митинговали под зданием Кабмина. Люди выступили за “европейские условия труда и повышение заработных плат“.

Об этом сообщает Информатор.

Работники Укразализныци развернули плакаты “Власть меняется, а отношение к железной дороге — нет“, “Вернуть железнодорожников в список №2“, “Железнодорожникам — европейский режим труда и отдыха“

Сотрудники Укрзализныци выдвинули следующие требования:

  1. Повысить заработную плату;
  2. Урегулировать законодательство, в частности, Закон о железнодорожном транспорте Украины.
  3. Прекратить сокращения сотрудников.

Сегодня в здании Кабмина проводится заседание правительства. В частности, Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“.

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Теги: Киев, митинг, зарплаты, протесты, протест, Кабмин Украины, правительство, железная дорога, Укрзализныця, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nfhvyt    13.03.2019, 13:45
Оценка:  +1
nfhvyt
Под Нафтогазом лучше попляшите.
nfhvyt    13.03.2019, 14:00
Оценка:  +1
nfhvyt
И да, долги МВФу в начале отработайте.
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