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Страшное ДТП в Полтавской области: есть жертвы

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Грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего погибли два человека.
Авария случилась рано утром
Авария случилась рано утром
npu.gov.ua

Авария произошла на трассе Киев-Харьков возле села Малиновка. Водитель легкового авто “Ауди“ ехал со стороны Киева, в то время, как ему навстречу двигался грузовой автомобиль “Рено“ в сторону Киева. 

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Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции области.

ДТП произошло 13 марта около 7 утра. Водитель легкового авто, мужчина 1975 года рождения, умер на месте. С ним была пассажир, которую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Также работники полиции пытаются установить ее личность.

Мужчине, который был за рулем грузовика 47 лет. Ему удалось выжить.

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На месте аварии работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошло кровавое ДТП. Столкнулись грузовик и внедорожник. Водитель внедорожника скончался на месте, а его пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Мужчина, который управлял грузовиком остался жив, но находится в шоковом состоянии.

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Теги: авария, ДТП, Украина, жертвы
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