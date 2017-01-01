Порошенко уволил главного сбушника Сумской области

Косинский занимал должность с 2017 года, а во время Майдана был помощником Сергея Ганжи, которого разыскивают по делу о госизмене.

Читай также: В СБУ заявили о блокировке нового перечня сайтов

Президент Петр Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области. Об этом говорится в его указе №72/2019, размещенном на сайте президента.

В частности, со своей должности 13 марта был уволен Владислав Косинский, уточняется к тексте указа.

Читай также: Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки

Косинский занимал должность начальника УСБУ в Сумской области с 2017 года. Кроме того, в 2014 году он был помощником руководителя департамента “Т“ Сергея Ганжи, который объявлен в международный розыск по статье о госизмене.

Косинский также является фигурантом криминального производства НАБУ об использовании вертолета владельца сети супермаркетом АТБ Геннадия Буткевича.

Читай также: СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму

Напомним, 5 марта Петр Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине.