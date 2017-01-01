Порошенко уволил главного сбушника Сумской области
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Президент Петр Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области. Об этом говорится в его указе №72/2019, размещенном на сайте президента.
В частности, со своей должности 13 марта был уволен Владислав Косинский, уточняется к тексте указа.
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Косинский занимал должность начальника УСБУ в Сумской области с 2017 года. Кроме того, в 2014 году он был помощником руководителя департамента “Т“ Сергея Ганжи, который объявлен в международный розыск по статье о госизмене.
Косинский также является фигурантом криминального производства НАБУ об использовании вертолета владельца сети супермаркетом АТБ Геннадия Буткевича.
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Напомним, 5 марта Петр Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине.