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У Порошенко отреагировали на желание Саакашвили вернуться

Комментариев: 4
Ирина Геращенко назвала заявление Саакашвили о возвращении новым "Шатуном".
Геращенко высказалась о заявлении Саакашвили
Геращенко высказалась о заявлении Саакашвили
facebook.com/iryna.gerashchenko

Заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала заявление Михаила Саакашвили о возможном возвращении. Политик желает вернуться в Украину на следующий день после выборов – 1 апреля.

Об этом Ирина написала на своей странице в Facebook.

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Геращенко разместила фотографию Саакашвили во время прорыва границы 10 сентября 2017 года с подписью:

“Забыли эти кадры? Я – нет. И именно так в 2014 на Донбассе, из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа и подыгрывания в этом местных элит, началась война“, – написала Геращенко.

Замглавы ВР отметила, что Саакашвили не извинился перед пограничниками.

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“Кстати, они даже не имели мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию. Так же как сейчас парамилитарные группы, нападавшие на мирный митинг, не нашли слов извинений перед черкасчанами и пострадавшими полицейскими“, – подытожила Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“ по итогам заседания Кабмина.

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Теги: геращенко, Саакашвили, Порошенко
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Комментариев (5)
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adios    13.03.2019, 14:13
Оценка:  +1
adios
Югик сказал что Саакашвили один из лучших реформаторов.
Woodbrother    13.03.2019, 13:52
Оценка:  +1
Woodbrother
Надеюсь во второй раз этого залетного говнюка не пожалеют и отправят именно домой в Грузию , расхлебывать свои делишки, что он там начудил.
nfhvyt    13.03.2019, 14:03
Оценка:  0
nfhvyt
Его же Порошенко в Украину в 2014-м приволок. От мерзавец петя - правда?
Woodbrother    13.03.2019, 14:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Его попросили помочь с реформами. Вместо помощи он начал заниматься политиканством. Наладил контакты с кремлем, получил от туда финансирование и занялся подрывом Украины изнутри. Пусть скажет спасибо, что легко отделался. Могли бы и в Грузию вернуть. Там он заочно осужден к тюремному сроку.
nfhvyt    13.03.2019, 14:18
Оценка:  0
nfhvyt
Чушь не неси, особенно про кремль, воевал он с Россией - не в курсе? Удрал он чёто не в Москву, а в ЕС, куда и нам велят идти.
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