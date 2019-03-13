У Порошенко отреагировали на желание Саакашвили вернуться

Ирина Геращенко назвала заявление Саакашвили о возвращении новым "Шатуном".

Заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала заявление Михаила Саакашвили о возможном возвращении. Политик желает вернуться в Украину на следующий день после выборов – 1 апреля.

Об этом Ирина написала на своей странице в Facebook.

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Геращенко разместила фотографию Саакашвили во время прорыва границы 10 сентября 2017 года с подписью:

“Забыли эти кадры? Я – нет. И именно так в 2014 на Донбассе, из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа и подыгрывания в этом местных элит, началась война“, – написала Геращенко.

Замглавы ВР отметила, что Саакашвили не извинился перед пограничниками.

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“Кстати, они даже не имели мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию. Так же как сейчас парамилитарные группы, нападавшие на мирный митинг, не нашли слов извинений перед черкасчанами и пострадавшими полицейскими“, – подытожила Геращенко.

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