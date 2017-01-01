Княжицкий назвал Шуфрича "посланником Путина" и сравнил его с тараканом

В зале парламента произошла перепалка между народными депутатами из-за языкового закона.

Княжицкий заявил Шуфричу, что "за поребриком" его старания все равно не оценят facebook.com/mykolakn

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В сессионном зале ВР произошла словесная перепалка между главой Комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким и нардепом от “Оппозиционного блок“ Нестором Шуфричем. Об этом сообщает УНИАН.

Сегодня Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Депутаты “Оппоблока“ внесли максимальное количество поправок к закону и настаивают на их рассмотрении.

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Спор возник, когда Шуфрич настаивал на том, чтобы обсудить поправку, которую внес другой депутат, а не он. Княжицкий ответил, что парламент может обсуждать эту поправку, но не обязан.

Депутат порекомендовал Шуфричу обсуждать те поправки, которые предложены им самим, и назвал его “посланником Путина“.

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“Когда один, простите, посланник Путина, как маленький таракан, будет пугать весь лес и делать то, что он хочет, а страна будет разваливаться, ну мы что ненормальные люди? И мы это допустим?“ - заявил Княжицкий.

В ответ Шуфрич начал что-то выкрикивать с рабочего места, на что Княжицкий сказал: “Не оценят по поребриком, что вы голос срываете“.

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Напомним, ранее сообщалось, что спикер Андрей Парубий дважды выключал депутату Василию Нимченко микрофон за попытку выступить на русском языке.