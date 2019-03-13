“Нацкорпус” продолжает преследовать Порошенко в Чернигове

Активисты “Национального корпуса” поехали в Чернигов, где с рабочим визитом находится президент Порошенко.

На сайте президента накануне анонсировали, что гарант с рабочим визитом посетит Чернигов. Туда отправились и активисты “Национального корпуса”. Они сообщили об этом на своей странице в Facebook.

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Известно, что сначала Петр Порошенко посетит Форум регионального развития. Потом у гаранта запланирована встреча с электоратом возле Екатерининской церкви. Об этом свидетельствует сцена возле храма.

По информации СМИ, Порошенко появится на публике в 14 часов. Националисты уже собрались на обусловленном месте.

Нацкорпус в субботу обещал пикетировать все встречи Порошенко с избирателями, пока не сядут за решетку Олег и Игорь Гладковские, главные фигуранты дела о хищении в Укроборонпроме.

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В Facebook “Нацкорпуса” появился видеострим с Чернигова. News.bigmir.net следит за развитием событий.

Напомним, “Нацкорпус” пытался сорвать выступление Порошенко в Житомире. Активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” пытались сорвать выступление Петра Порошенко на площади Житомира.