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“Нацкорпус” продолжает преследовать Порошенко в Чернигове

Комментариев: 1
Активисты “Национального корпуса” поехали в Чернигов, где с рабочим визитом находится президент Порошенко.
Националисты настроены решительно
Националисты настроены решительно
facebook.com/pg/nationalcorpschernihiv

На сайте президента накануне анонсировали, что гарант с рабочим визитом посетит Чернигов. Туда отправились и активисты “Национального корпуса”. Они сообщили об этом на своей странице в Facebook.

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Известно, что сначала Петр Порошенко посетит Форум регионального развития. Потом у гаранта запланирована встреча с электоратом возле Екатерининской церкви. Об этом свидетельствует сцена возле храма.

По информации СМИ, Порошенко появится на публике в 14 часов. Националисты уже собрались на обусловленном месте.

Нацкорпус в субботу обещал пикетировать все встречи Порошенко с избирателями, пока не сядут за решетку Олег и Игорь Гладковские, главные фигуранты дела о хищении в Укроборонпроме.

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В Facebook “Нацкорпуса” появился видеострим с Чернигова. News.bigmir.net следит за развитием событий.

Напомним, “Нацкорпус” пытался сорвать выступление Порошенко в Житомире. Активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” пытались сорвать выступление Петра Порошенко на площади Житомира.

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Теги: Нацкорпус, активисты, Порошенко, Чернигов, Гладковские
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Комментариев (1)
nfhvyt    13.03.2019, 14:12
Оценка:  +1
nfhvyt
Петя, коли буде остаточне прощавай ? )))))))
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