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Сербская церковь не признает ПЦУ и считает ее "раскольнической" - СМИ

Комментариев: 19
По данным местных СМИ, духовенству рекомендуют воздержаться от любых контактов с Епифанием и его последователями.
Сербия отказывается признавать автокефалию ПЦУ и воспринимает только УПЦ МП
Сербия отказывается признавать автокефалию ПЦУ и воспринимает только УПЦ МП
EPA/UPG

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Сербская Православная Церковь не признает автокефалию Православной Церкви Украины. Об этом пишет местное издание Политика.

Тот факт, что Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томос Украине, в Сербской Православной Церкви назвали “односторонней реабилитацией раскольников“, говорится в публикации со ссылкой на письмо, разосланное поместным православным церквям.

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Сербы заявляют, что церковь в Киеве “вообще не может быть отождествлена с нынешней Украиной“, так как находится под юрисдикцией Московского Патриархата с 1686 года.

“Вмешательство Варфоломея - явное вторжение на территорию Русской Церкви и “Церкви Украины“ путем искусственной конфедерации раскольнических украинских структур“, - заявляют в сербской церкви. 

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Там признают всего одну православную церковь в Украине - УПЦ (МП) под председательством митрополита Онуфрия.

“Сербская Церковь будет рекомендовать своей архиепископии и духовенству воздерживаться от литургического и канонического общения не только с “господином“ Епифанием, но также и со всеми, кто служит ему и общается с ним“, - пишет издание.

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Официально решение Сербской церкви пока не опубликовано.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что оккупационные власти Крыма могут снести храм церкви в Евпатории.

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Теги: ПЦУ, Сербия, православие, автокефалия, Томос
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Комментариев (19)
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banderivets1    13.03.2019, 15:34
Оценка:  +2
banderivets1
І не треба, дякуєм. Контакти з кремлівськими холуями без Томоса грішні. Реальна народна українська церква не потребує їх признання.
КимЧенПых    13.03.2019, 15:23
Оценка:  0
КимЧенПых
ой да пох
Eyyafyallayekyul    13.03.2019, 15:22
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
А хто визнав?
Колишній-східняк    13.03.2019, 15:04
Оценка:  +1
Колишній-східняк
И это пройдёт...
Ira0956    13.03.2019, 14:47
Оценка:  -4
Ira0956
Умом хохлов нам не понять
Аршином общим не измерить
Лавров сказал:Дебилы б...!
И в это надо просто верить
Vasya_iz_Ivanovo    13.03.2019, 14:50
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Не плохо, не плохо, только прошу не считать всех Украинцев ...охлами.
ВыВсеВрети    13.03.2019, 15:27
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ира, ты одно и тоже печатаешь под копирку везде!...
на большее ума нет?!...)))))))
Letohradek    13.03.2019, 14:41
Оценка:  +5
Letohradek
Сербы всегда были в холуях у мавзолея ...
fkrfyfan    13.03.2019, 14:39
Оценка:  -7
fkrfyfan
А кто кроме стамбульского прихода признал то?
Woodbrother    13.03.2019, 14:36
Оценка:  +5
Woodbrother
Почему на Сербии есть своя собственная церковь ? Кто им разрешил ? Почему они до сих пор не стали филилалом РПЦ ? Раскольники однако.
deadwest    13.03.2019, 14:31
Оценка:  -5
deadwest
ООН опубликовала разгромный доклад о ситуации с правами человека в Украине.
deadwest    13.03.2019, 14:31
Оценка:  -7
deadwest
Нападений и актов запугивания против журналистов, активистов и адвокатов становится больше. Значительная их часть - дело рук нациков. Они упоминаются в его небольшом тексте 12 раз.
deadwest    13.03.2019, 14:31
Оценка:  -7
deadwest
В ООН также констатируют, что автокефалия обострила противоречия между православными в Украине. Причем их жертвой становится исключительно УПЦ МП.
deadwest    13.03.2019, 14:32
Оценка:  -6
deadwest
В ООН беспокоятся, что политическая ситуация в стране еще больше способствует обострению. Это, в свою очередь, нарушает свободу религии и убеждений. А отсюда рукой подать и до нарушений других прав человека, например, на свободу мысли и выражения. Это особенно актуально накануне выборов.
Woodbrother    13.03.2019, 14:37
Оценка:  +5
Woodbrother
deadwest - врать не устали ? Идите хлябните боярышника .
Woodbrother    13.03.2019, 14:36
Оценка:  +5
Woodbrother
ООН никаких докладов по Укераине не опубликовывало. Не вешайте тут лапшу на уши .
deadwest    13.03.2019, 14:38
Оценка:  -4
deadwest
Доклад Мониторинговой миссии УВКПЧ (далее – сокращенно "Доклад" охватывает период с февраля по май 2017 года. "Страна" проанализировала Доклад и выделила главные его моменты.
ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ
deadwest    13.03.2019, 14:39
Оценка:  -4
deadwest
https://strana.ua/articles/an alysis/76516-ubijstva-pytki-i -nasilie-vyshel-novyj-doklad- missii-oon-po-pravam-chelovek a-v-ukraine.html
не, ты не найдешь
DmitriyMakarov    13.03.2019, 15:30
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
Балабол, работаешь за петины конфеты?
https://www.ohchr.or g/Documents/Countries/UA/24th ReportUkraineAugust_November2 018_EN.pdf
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