Сербская церковь не признает ПЦУ и считает ее "раскольнической" - СМИ

По данным местных СМИ, духовенству рекомендуют воздержаться от любых контактов с Епифанием и его последователями.

Сербия отказывается признавать автокефалию ПЦУ и воспринимает только УПЦ МП EPA/UPG

Читай также: Священники УПЦ МП заблокировали храм в Ровенской области

Сербская Православная Церковь не признает автокефалию Православной Церкви Украины. Об этом пишет местное издание Политика.

Тот факт, что Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томос Украине, в Сербской Православной Церкви назвали “односторонней реабилитацией раскольников“, говорится в публикации со ссылкой на письмо, разосланное поместным православным церквям.

Читай также: Богослужение УГКЦ в Софии Киевской отменяется: Известны причины

Сербы заявляют, что церковь в Киеве “вообще не может быть отождествлена с нынешней Украиной“, так как находится под юрисдикцией Московского Патриархата с 1686 года.

“Вмешательство Варфоломея - явное вторжение на территорию Русской Церкви и “Церкви Украины“ путем искусственной конфедерации раскольнических украинских структур“, - заявляют в сербской церкви.

Читай также: Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Там признают всего одну православную церковь в Украине - УПЦ (МП) под председательством митрополита Онуфрия.

“Сербская Церковь будет рекомендовать своей архиепископии и духовенству воздерживаться от литургического и канонического общения не только с “господином“ Епифанием, но также и со всеми, кто служит ему и общается с ним“, - пишет издание.

Читай также: Элладская церковь может признать ПЦУ уже 20 марта

Официально решение Сербской церкви пока не опубликовано.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что оккупационные власти Крыма могут снести храм церкви в Евпатории.