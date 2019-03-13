Сербская церковь не признает ПЦУ и считает ее "раскольнической" - СМИ
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Сербская Православная Церковь не признает автокефалию Православной Церкви Украины. Об этом пишет местное издание Политика.
Тот факт, что Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томос Украине, в Сербской Православной Церкви назвали “односторонней реабилитацией раскольников“, говорится в публикации со ссылкой на письмо, разосланное поместным православным церквям.
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Сербы заявляют, что церковь в Киеве “вообще не может быть отождествлена с нынешней Украиной“, так как находится под юрисдикцией Московского Патриархата с 1686 года.
“Вмешательство Варфоломея - явное вторжение на территорию Русской Церкви и “Церкви Украины“ путем искусственной конфедерации раскольнических украинских структур“, - заявляют в сербской церкви.
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Там признают всего одну православную церковь в Украине - УПЦ (МП) под председательством митрополита Онуфрия.
“Сербская Церковь будет рекомендовать своей архиепископии и духовенству воздерживаться от литургического и канонического общения не только с “господином“ Епифанием, но также и со всеми, кто служит ему и общается с ним“, - пишет издание.
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Официально решение Сербской церкви пока не опубликовано.
Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что оккупационные власти Крыма могут снести храм церкви в Евпатории.
Аршином общим не измерить
Лавров сказал:Дебилы б...!
И в это надо просто верить
на большее ума нет?!...)))))))
ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ
не, ты не найдешь
https://www.ohchr.or g/Documents/Countries/UA/24th ReportUkraineAugust_November2 018_EN.pdf