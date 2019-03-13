В Одессе шквальный ветер унес в море коляску с ребенком

Порывы ветра в Одессе с каждым днем становятся сильнее. Сегодня ветер утащил в море коляску с ребенком.

Мать с ребенком под наблюдением врачей Скриншот из видео

Мать с ребенком как раз находились на прогулке. В тот момент, когда они подошли к пирсу, ветер просто вырвал коляску с рук женщины и унес в море, сообщает очевидец этого инцидента Василий Бушаров в Facebook.

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Мужчина написал, что в один момент люди на одесском пляже заметили, как какой-то парень вдруг начал раздеваться и бежать в море. Многие подумали, что захотел искупаться в ледяной воде.

Спустя несколько минут очевидцы увидели, как тот самый парень вытащил с моря женщину, а затем ребенка.

Оказалось, когда ветер унес коляску с ребенком в море, мать кинулась спасать малыша. Они могли бы погибнуть, если бы не их бдительный спасатель.

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Также очевидец снял видео с места происшествия. Этот случай мог стать фатальным.

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