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В Одессе шквальный ветер унес в море коляску с ребенком

Комментариев: 4
Порывы ветра в Одессе с каждым днем становятся сильнее. Сегодня ветер утащил в море коляску с ребенком.
Мать с ребенком под наблюдением врачей
Мать с ребенком под наблюдением врачей
Скриншот из видео

Мать с ребенком как раз находились на прогулке. В тот момент, когда они подошли к пирсу, ветер просто вырвал коляску с рук женщины и унес в море, сообщает очевидец этого инцидента Василий Бушаров в Facebook.

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Мужчина написал, что в один момент люди на одесском пляже заметили, как какой-то парень вдруг начал раздеваться и бежать в море. Многие подумали, что захотел искупаться в ледяной воде.

Спустя несколько минут очевидцы увидели, как тот самый парень вытащил с моря женщину, а затем ребенка.

Оказалось, когда ветер унес коляску с ребенком в море, мать кинулась спасать малыша. Они могли бы погибнуть, если бы не их бдительный спасатель.

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Также очевидец снял видео с места происшествия. Этот случай мог стать фатальным.

Напомним, в Киеве из окон Апелляционного суда “повылетали“ тысячи дел. Из-за урагана в столице из окон суда выпали документы. Тысячи уголовных дел засыпали тротуары и проезжую часть.

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Теги: ураган, ветер, Одесса, коляска, ребенок, море
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Комментариев (6)
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Eyyafyallayekyul    13.03.2019, 15:11
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Когда я ездил на ЧМ по футболу в РФ, то будучи в Калининграде я обратил внимание на псов спасателей на побережье Балтики. По моему Ньюфаундленды. Парень, спасатель, на мой вопрос, а что они зимой делают, ответил, что зимой для них работы больше, чем летом.... А в у нас, в Одессе, есть такая служба?
WTF2wtf    13.03.2019, 15:41
Оценка:  0
WTF2wtf
у вас ни в Самаре, ни в Астрахани такого нет.
Eyyafyallayekyul    13.03.2019, 15:50
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Ты это о чем? Мне пофуй твоя Самара, Астрахань и даже Уланбатор. Я про Одесу запитую.
BROKER666    13.03.2019, 14:53
Оценка:  +1
BROKER666
новость слегка запоздала - сегодня в ОДЕССЕ полный штиль
Eyyafyallayekyul    13.03.2019, 15:51
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Шо и даже зыпь отсутствует?
Nomad27    13.03.2019, 14:40
Оценка:  +9
Nomad27
длинный узкий пирс без перил на море - отличное место для прогулки с ребенком в коляске в штормовую погоду с ураганным ветром. Надеюсь в семье есть отец который расскажет яжематери азы физики и что такое парусность как физическое явление и характеристика предметов
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