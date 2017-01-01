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Огонь чуть не уничтожил предприятие в Житомирской области

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Для ликвидации пожара задействовали 3 единицы техники и 20 спасателей.
Глубокой ночью спасатели пытались ликвидировать загорание
Глубокой ночью спасатели пытались ликвидировать загорание
dsns.gov.ua

Ночью 13 марта пожар случился в одном из трех помещений на частном предприятии в селе Камянка Житомирской области. 

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Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия пламя уже успело перекинуться на кровлю другого здания. В целях избежания дальнейшего распространения огня, работники ГСЧС сразу приступили к отбиванию огня от смежных помещений. 

 

Спасатели сразу приступили к устранению огня
Спасатели сразу приступили к устранению огня
dsns.gov.ua

 

 

Огромная территория пострадала из-за огня
Огромная территория пострадала из-за огня
dsns.gov.ua

 

Площадь задымления внутри всего здания составила 1400 кв.м. Для того, чтобы потушить пожар спасателям понадобилось четыре часа. Пожар был локализован в 4:29, а полностью ликвидирован в 7:15.

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Огонь уничтожил 200 кв. м. помещения и 600 кв. м. кровли. Также много времени понадобилось, чтобы разобрать перекрытия здания.

 

dsns.gov.ua

 

 

Выясняются все причины возгорания
Выясняются все причины возгорания
dsns.gov.ua
О жертвах информация не уточняется
О жертвах информация не уточняется
dsns.gov.ua

 

Информации о пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Недавно мы сообщали о том, что в Донецкой области во время пожара погибли четыре человека, двое из которых - дети. Чтобы потушить огонь были привлечены 10 спасателей. 

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Теги: пожар, спасатели, Украина
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