Огонь чуть не уничтожил предприятие в Житомирской области

Для ликвидации пожара задействовали 3 единицы техники и 20 спасателей.

Ночью 13 марта пожар случился в одном из трех помещений на частном предприятии в селе Камянка Житомирской области.

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Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия пламя уже успело перекинуться на кровлю другого здания. В целях избежания дальнейшего распространения огня, работники ГСЧС сразу приступили к отбиванию огня от смежных помещений.

Спасатели сразу приступили к устранению огня dsns.gov.ua

Огромная территория пострадала из-за огня dsns.gov.ua

Площадь задымления внутри всего здания составила 1400 кв.м. Для того, чтобы потушить пожар спасателям понадобилось четыре часа. Пожар был локализован в 4:29, а полностью ликвидирован в 7:15.

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Огонь уничтожил 200 кв. м. помещения и 600 кв. м. кровли. Также много времени понадобилось, чтобы разобрать перекрытия здания.

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Выясняются все причины возгорания dsns.gov.ua

О жертвах информация не уточняется dsns.gov.ua

Информации о пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Недавно мы сообщали о том, что в Донецкой области во время пожара погибли четыре человека, двое из которых - дети. Чтобы потушить огонь были привлечены 10 спасателей.