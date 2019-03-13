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В Украине будут платить за каждого ребенка, начиная с третьего

Комментариев: 2
Государство поможет многодетным семьям с апреля 2019 года.
Многодетным семьям будут выплачивать пособие
Многодетным семьям будут выплачивать пособие
Getty Images

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении государственной помощи многодетным семьям в размере 1700 гривен на ребенка, начиная с третьего. Выплата помощи начнется в апреле этого года.

Об этом сообщает Левый берег.

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“Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума до 6 лет“, - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Всего в Украине насчитывается 1,137 тысяч детей, проживающих в 334 тыс многодетных семей. Таким образом, стоимость программы госпомощи составит около 200 миллионов гривен, а помощь получат 158,8 тыс детей.

Ранее сообщалось о том, что сегодня в здании Кабмина проводится заседание правительства. В частности, Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“.

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Теги: дети, Кабмин Украины, социальные выплаты, выплаты, многодетные
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Комментариев (2)
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Дром    13.03.2019, 15:30
Оценка:  0
Дром
158,8 тіс. детей в 334 тіс семей. Это как это? 0,474 ребенка в многодетной семье?
*смайлик с дергающимся глазом*
КимЧенПых    13.03.2019, 15:16
Оценка:  +2
КимЧенПых
опять будут плодить ради наживы
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