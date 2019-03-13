В Украине будут платить за каждого ребенка, начиная с третьего

Государство поможет многодетным семьям с апреля 2019 года.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении государственной помощи многодетным семьям в размере 1700 гривен на ребенка, начиная с третьего. Выплата помощи начнется в апреле этого года.

Об этом сообщает Левый берег.

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“Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума до 6 лет“, - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Всего в Украине насчитывается 1,137 тысяч детей, проживающих в 334 тыс многодетных семей. Таким образом, стоимость программы госпомощи составит около 200 миллионов гривен, а помощь получат 158,8 тыс детей.

Ранее сообщалось о том, что сегодня в здании Кабмина проводится заседание правительства. В частности, Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“.