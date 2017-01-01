Кандидаты в президенты: что означают их жесты

ВВС News Украина собрала фото с типичными жестами рейтинговых кандидатов и вместе с психологом-физиогномистом попыталась разобраться, что они означают.

Что бы о себе ни говорили кандидаты в президенты, движения и жесты, которые они используют во время публичных выступлений, также о многом могут рассказать.

ВВС News Украина собрала фото с типичными жестами кандидатов.

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Анна Просветова, психолог-физиогномист, специалист НЛП, эксперт по техникам коммуникаций помогла разобраться в жестах четырех из них, которые, согласно последним социологическим исследованиям, имеют наибольшие шансы занять пост главы государства.

Это - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Анатолий Гриценко.

Лидер “Гражданской позиции“ более сдержан в жестах, чем другие три кандидата в президенты.

Однако, как и Петр Порошенко, он часто использует две открытые руки.

“У Анатолия Гриценко - открытые поднятые руки, и это в целом жест искренности, открытости человека. Но иногда они повернуты к аудитории, и это дает основания говорить, что часто это - жест сдерживания, человек как будто подсознательно отгораживается, ставит границу в своем личном пространстве“, - предполагает психолог Анна Просветова.

Жесты Гриценко facebook.com/A.S.Grytsenko

Обобщить, какими жестами актер и шоумен пользуется чаще всего, вряд ли можно. Поскольку подавляющее большинство этих жестов - сценические и актерские: из “Квартала 95“ и художественных фильмов.

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Как политика и кандидата Владимира Зеленского можно видеть только в последнее время, но преимущественно в рекламных видеороликах на телевидении и на его YouTube-канале, где он либо снимает себя на мобильный телефон, либо это записи “круглых столов“ единомышленников по определенным темам.

Просветова говорит о еще одной причине, по которой сложно делать выводы. Профессиональные актеры, которые долгое время играют разных персонажей, умеют хорошо перевоплощаться и имитировать эмоции и жесты.

Из нескольких интервью можно заметить, что Владимир Зеленский очень много жестикулирует - размахивает руками или складывает их в различных вариантах. Но в отличие от других трех кандидатов, эти движения очень разнообразны.

Жесты Зеленского facebook.com/zelenskiy95

“Это сценическая привычка. У оратора, спикера, актера перед большой аудиторией такие широкие движения должны быть потому, что нужно заполнять собой пространство. Поскольку это профессиональная привычка, то ее мы видим не только на сцене, но и во время интервью. Тело для него - инструмент донесения информации, и особенно тогда, когда слов в определенных темах не хватает“, - говорит в комментарии ВВС News Украина Анна Просветова.

Сплетение пальцев, по версии психолога-физиогномиста, может “демонстрировать сдерживание раздражения, скорее всего, из-за неуверенности и необычности ситуации, в которой находится человек“.

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Президент Украины почти всегда в публичных выступлениях жестикулирует двумя руками. Широко открытые руки, говорит психолог, в целом позитивный жест, он свидетельствует о том, что человек искренний и ему нечего скрывать.

“Но есть вопрос - это естественный жест или результат тренировок по технологии правильных жестов. Возможно, президенту посоветовали использовать такие движения, чтобы сознательно создавать положительный имидж“, - говорит она.

Жесты Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Еще один жест, присущий Петру Порошенко в последнее время - это одобрительный жест большими пальцами обеих рук, то, что в народе называют “Класс!“. Но все ли так просто?

“В нашей культуре, в нашей ментальности, конечно, это положительный жест. Но в целом в психологии большой палец означает наше эго, наши амбиции. Если этот жест часто повторяется, то это может означать, что личное эго для человека - очень важно“, - заключает Анна Просветова.

Как считает психолог Анна Просветова, публичное поведение лидера “Батькивщины“ свидетельствует, что ее тренирует серьезная команда. Она сполна пользуется методами, направленными на завоевание аудитории. Хотя, добавляет она, иногда присущая Тимошенко жестикуляция преобладает над оттренированной.

Юлия Тимошенко чаще всего использует два жеста: поднятый указательный палец и ладонь.

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“Жест с указательным пальцем правой руки - действительно интересный. Стремление к власти у человека проявляется в указательном пальце. Если человек часто пользуется этим жестом, он хочет управлять мнением людей, стремится к власти“, - говорит психолог.

Жесты Тимошенко facebook.com/YuliaTymoshenko

“Открытая ладонь - это очень позитивный жест, который означает, что человек признает авторитет аудитории, максимально искренний в данный момент. Но утверждать, присуще ли это самой Юлии Тимошенко, или же это оттренированное движение, не берусь“, - признает Анна Просветова.

Ранее сообщалось о том, что происходило на встрече Порошенко с избирателями в Чернигове.