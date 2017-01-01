Выборы-2019: В полиции заверили, что им не нужна помощь Нацдружин
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Столичные полицейские с 25 марта переходят на усиленный вариант несения службы в связи с выборами президента. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.
“Мы оперативно реагируем на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства, проводим серьезную профилактическую работу“, - заверил Крищенко.
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Отвечая на вопрос, как правоохранители будут действовать в случае попыток вмешательства представителей Нацдружин, он отметил, что представители этой организации будут присутствовать на участках в качестве наблюдателей.
“Если они будут выходить за рамки своих обязанностей, пытаться совершать любые силовые меры или осуществлять давление на председателя и членов комиссии - их действиям будет дана надлежащая правовая оценка“, - говорит Крищенко.
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“Хочу подчеркнуть: обеспечивать порядок на всех участках в день выборов будет исключительно Национальная полиция Украина. В Киеве - это полиция Киева. Это наш долг“, - подчеркнул он.
Для этого увеличено количество нарядов, которые будут нести службу в усиленном режиме. Помощь от представителей общественности полицейским не нужна, добавил Крищенко.
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Напомним, ранее сообщалось, что за порядком на выборах будут следить боле 130 тысяч силовиков.