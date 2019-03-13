Депутат забыл задекларировать квартиры, его оштрафовали

Размер штрафных санкций не сообщается.

Депутат горсовета в Статово Луганской области незадекларировал недвижимость, которую приобрел в 2017-2018 годах. Это две квартиры, стоимостью 155 и 526 тысяч гривен соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Своими действиями депутат нарушил законодательство Украины, а именно часть 2 статьи 52 Закона Украины О предотвращении коррупции.

Суд, согласившись с прокурором, признал виновным субъекта декларирования в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), и наложил взыскание в виде штрафа – говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что Аваков рассказал о кандидатах, которых проверяют на наличие “сеток“. Всего в полиции проверяют обращения по четверым кандидатам в президенты.